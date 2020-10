45 idas ao centro de saúde, ninguém quis saber porquê e o marido matou-a

S.A. Hoje às 12:36 Facebook

Twitter

Partilhar

A investigação retrospetiva de um homicídio ocorrido em 2017 revela que não havia registos anteriores de violência física, mas durante três anos a vítima foi 45 vezes ao centro de saúde com perturbações depressivas. Equipa considera que "foram oportunidades perdidas".

É um caso de homicídio em contexto de violência doméstica que tem a particularidade de não ter registos anteriores de violência física, por isso, a Equipa de Análise Retrospetiva de Homicídio em Violência Doméstica (EARHVD) revelou a suas conclusões, na quinta-feira.

Aconteceu em 2017, após mais uma discussão entre o casal. O marido pegou num bastão extensível e bateu várias vezes na mulher atingindo-a sobretudo na cabeça, na mão e na coxa esquerdas. Ela fugiu até à cozinha, pôs a cabeça fora da janela e gritou por socorro: "Eu vou morrer! Acudam!". Ele foi atrás, pegou numa faca e desferiu-lhe um golpe que lhe perfurou o tórax e o abdómen.

Foi uma agressão fatal após 25 anos de casamento e de uma relação conflituosa, que se agravou nos últimos anos. O filho, maior de idade, diz que "a relação entre os seus pais teve sempre momentos de tensão e discussões, motivadas por pequenas coisas, tais como, contas a pagar, o facto de o seu pai chegar um pouco mais tarde a casa, entre outras".

"Apesar desse ambiente conjugal, nunca haviam ocorrido agressões físicas, sendo que as discussões atingiam, por vezes, níveis de agressividade verbal elevados, com preponderância de A [a mulher], que dirigia ao marido, entre outras, expressões 'tu não vales nada', 'nunca devia ter casado contigo', 'vieste da pobreza' e 'devias suicidar-te como o teu irmão' (sendo que um dos irmãos de B [o marido] se havia suicidado anos antes)", lê-se no relatório da EARHVD.

Ele, 50 anos, montador de pneus, por vezes fazia horas extraordinárias para ganhar mais algum dinheiro. Era descrito no trabalho como reservado e cumpridor das suas tarefas e pelos vizinhos como um homem calmo e educado.

Ela, 51 anos, empregada de limpeza e doméstica, estava sozinha grande parte do dia. Era "uma pessoa triste", segundo uma vizinha com quem um dia bebeu um café - o marido passou a olhá-la de forma mais fria, a mulher disse que não podia voltar a encontrar-se com a vizinha por motivos laborais.

O casal foi-se distanciando, ele dormia no sofá. "Partilhavam a habitação mas viviam em solidão", sublinha a EARHVD, "a família vivia isolada, 'não ia lá ninguém a casa'". Devido às discussões, já tinha saído várias vezes de casa para ir viver com a mãe alguns dias, e depois voltava para junto do marido e do filho.

No relatório destaca-se que entre 2014 e 2017, a mulher foi 45 vezes ao centro de saúde, 24 vezes só no ano de 2016, com registo de "Perturbações Depressivas", "Perturbação do sono" e "Reação aguda ao stress", mas, sublinha a EARHVD, "não existe, contudo, qualquer registo quanto às possíveis causas da referida sintomatologia que, sabemos agora, acompanhou o período em que o conflito conjugal e familiar se foi agudizando, podendo este explicá-la".

Estas dezenas de contactos "constituíram oportunidades perdidas de ação sobre o quadro de disfuncionalidade e conflito familiares" do casal, defende. "O Serviço Nacional de Saúde (SNS), além da responsabilidade da condução clínica estrita de situações deste tipo, detém igualmente mandato para indagar dos determinantes sociofamiliares destas situações e tomar iniciativas no sentido da sua resolução", sublinha a equipa de investigação, apontando a um referencial técnico sobre abordagem, diagnóstico e intervenção em casos de violência interpessoal da Direção-Geral da Saúde.

"Os serviços de saúde, em particular os de proximidade, são, pela sua natureza, pela acessibilidade e pelo relacionamento próximo que muitas vezes se estabelece entre utentes e profissionais, entidades que se encontram numa situação privilegiada para conhecerem e detetarem precocemente sinais de mal-estar, disfuncionalidade e conflito nas relações familiares e de intimidade, e acionarem medidas para prevenção da sua agudização, que procurem evitar a eclosão ou o escalar da violência", sublinha a equipa liderada pelo procurador Rui do Carmo.

No relatório recomenda-se à Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica (RNAVVD) a necessidade de se alargar, promover e difundir formas de apoio e de intervenção precoce, mas acessíveis, que previnam os conflitos sem fazer depender disso queixas na polícia ou nos tribunais.

O homicida foi condenado, em 2018, a 15 anos e seis meses de prisão por homicídio qualificado e detenção de arma proibida.