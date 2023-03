450 mil alunos alvo de medidas de recuperação no ano passado

No âmbito do plano de recuperação das aprendizagens, no ano letivo passado, 450 mil alunos foram alvo das 1400 medidas desenvolvidas pelas escolas. O Parlamento aprovou hoje, por unanimidade, uma recomendação para que o programa seja prolongado. Interpelado pelo JN, o Ministério da Educação não fecha a porta.

Sem revelar uma decisão, na resposta escrita enviada ao JN, o ME sublinha que a Resolução do Conselho de Ministros que cria o plano 21/23 já assumia o princípio de que a "recuperação dos impactos negativos" podia ter de ser "projetada além do horizonte temporal inicialmente definido". Assim, explica o ME, "o plano estabelece-se a dois anos, para garantir previsibilidade até 2023, afinação de estratégias, ponderação e reflexão. Não é em dois anos que todos os efeitos da pandemia se mitigarão, mas este é o horizonte que permitirá assumir opções com sustentabilidade em função desta resposta inicial".

A resolução, que resulta de iniciativas do PSD e IL, pede ao Governo uma terceira monitorização do plano, com o número de alunos, ações e resultados.