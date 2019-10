5 de Outubro inédito sem discursos e com bandeira a meia haste

João Vasconcelos e Sousa com S.A. Hoje às 09:29, atualizado às 10:14 Facebook

Twitter

Partilhar

Em dia de reflexão antes das eleições legislativas, nem o presidente da República fez qualquer declaração oficial. Bandeira portuguesa foi içada a meia haste por ser dia de luto nacional.

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, presidiu, este sábado de manhã, à cerimónia de 5 de Outubro por ocasião da Implantação da República, em 1910. Mas a cerimónia deste ano foi inédita e curta.

Apesar de se ter realizado como habitualmente na Câmara Municipal de Lisboa, não houve discursos políticos pelo facto de este 5 de outubro ser dia de reflexão para as eleições legislativas, que se realizam amanhã, domingo.

Por outro lado, Marcelo Rebelo de Sousa hasteou a bandeira nacional na varanda da Câmara Municipal mas apenas até meio, uma vez que, este sábado cumpre-se dia de luto nacional pela morte de Diogo Freitas do Amaral.

O presidente da República chegou à Câmara Municipal pelas 9 horas e cerca de meia hora depois a cerimónia estava concluída.

Marcelo Rebelo de Sousa foi recebido no Salão Nobre da Câmara Municipal de Lisboa por Fernando Medina, autarca da capital, numas comemorações que contaram também com a presença do presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, de Assunção Cristas, presidente do CDS - a única líder de um partido a participar - Helena Roseta, presidente da Assembleia Municipal de Lisboa, e ainda de vários vereadores da autarquia lisboeta.

Depois de Marcelo ter recebido honras militares e de ter sido tocado o hino nacional, houve lugar a uma curta cerimónia evocativa das origens de "A Portuguesa", no fim da qual foi exibida, pela primeira vez, a partitura original composta em 1890 por Alfredo Keil. O documento pertence ao Museu da Presidência e pode ser visto nos Paços do Concelho até ao dia 31 de outubro.

Finda a cerimónia, Marcelo Rebelo de Sousa foi o primeiro a abandonar a Câmara de Lisboa, ele que vai depois marcar presença na missa de homenagem a Diogo Freitas do Amaral, ao início da tarde, no Mosteiro dos Jerónimos. À noite, o presidente dirige uma mensagem ao país, a propósito das eleições de domingo.