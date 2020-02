50 alunos da Secundária de Penafiel em casa dois dias, após regresso de Itália

Mónica Ferreira Hoje às 20:46 Facebook

O regresso de Itália de um grupo de 50 alunos e cinco professores da Escola Secundária de Penafiel criou algum sobressalto na comunidade, assustada com o facto de terem estado num país onde já são mais de 500 os infetados pelo coronavírus. Por precaução, a escola recomendou que ficassem em casa até à próxima segunda-feira.

Ao Jornal de Notícias, Vítor Leite, diretor da Escola Secundária de Penafiel, garantiu que não existem razões para alarmismos, visto que nenhum dos elementos do grupo que regressou esta quarta-feira de Itália - onde esteve em Pisa e Luca - apresenta qualquer sinal de ter contraído o vírus.

O grupo viajou para Itália há quatro dias, numa altura em que ainda poucos casos de infetados com a covid-19, regressando a Portugal na quinta-feira.

Aquando do regresso dos alunos, a escola, em articulação com a Delegada de Saúde local, recomendou que estes se mantivessem em casa nos próximos dois dias, estando previsto o seu regresso à escola na segunda-feira. Recomendou ainda que tivessem os cuidados que a Direção Geral de Saúde preconiza. "Não há razões para alarmismo. Mas a escola decidiu fazer esta recomendação", explica Vítor Leite.

Esta medida preventiva será levantada na segunda-feira, se não houver nenhuma indicação em contrário das entidades competentes. "Se houver alguma indicação nacional noutro sentido, seguiremos as medidas que nos forem comunicadas", rematou o diretor, que também tem sido confrontado com as preocupações dos pais dos alunos da escola.

O JN questionou a Administração Regional de Saúde do Norte sobre se foi ou não consultada sobre esta decisão e se apoia este tipo de medidas preventivas, mas não obteve resposta em tempo útil.

Filinto Lima, da associação de diretores escolares, diz que estão a acompanhar "ao minuto o evoluir da situação e que aguardam mais esclarecimentos da tutela sobre como agirem".