50 estudantes de farmácia acedem a apelo da Ordem para ajudar nos testes

A Ordem dos Farmacêuticos vai reativar a bolsa de voluntariado de forma a recrutar estudantes de ciências farmacêuticas para reforçarem as farmácias e os laboratórios, face ao aumento dos testes de rastreio por causa da covid-19. Vão sobretudo ajudar em tarefas burocráticas.

Nas primeiras horas após a bolsa ser lançada, a Ordem dos Farmacêuticos ​(​​​​​​OF) já recebeu mais 50 inscrições para a bolsa, revelou ao JN fonte oficial, estando agora a avaliar as farmácias e os laboratórios onde poderão ser colocados.

Segundo o presidente da Secção Regional do Sul da OF, Luís Lourenço, estes estudantes de ciências farmacêuticas, do 4.º e 5.º anos do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticos, vão apoiar essencialmente nas tarefas administrativas, tanto nas farmácias como nos laboratórios.

"As farmácias comunitárias foram desafiadas a contribuir mais ativamente para o esforço de testagem, no seguimento da portaria que atribui uma comparticipação aos testes usados na farmácia, e percebemos que os colegas, não só das farmácias, mas também os analistas, têm sofrido um aumento de solicitações a que não conseguem dar resposta pois o trabalho burocrático associado à testagem é muito elevado", explicou Luís Lourenço, em declarações à agência Lusa, adiantando que esta bolsa de voluntários, criada aquando da primeira vaga da pandemia, já conta com cerca de 500 inscritos.

A iniciativa foi coordenada com a "task force" para a promoção do "Plano de Operacionalização da Estratégia de Testagem em Portugal" e prevê-se que o apoio dos voluntários vá desde o agendamento de testes à comunicação de resultados às autoridades.