Mais de metade da população portuguesa com a vacinação completa

Mais de metade da população portuguesa já terminou o esquema vacinal contra a covid-19.

Até 25 de julho, Portugal contava com 52% da população totalmente vacinada contra a covid-19. Segundo o relatório da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado esta terça-feira, a percentagem corresponde a 5 389 935 pessoas no país.

A diferença para com o número de pessoas que iniciaram a vacinação é cada vez menor. Havia na mesma data 6 865 047 pessoas (67%) com a imunização iniciada.

Até à data, das 12 886 770 doses de vacinas recebidas, foram distribuídas 12 043 017 doses. Na semana de 18 a 25 de março, foram dadas 657 361 inoculações.

Por faixas etárias, é entre os 25 e os 49 anos que se verificam mais pessoas vacinadas - o que corresponde a 72% desta população. Mas com a vacinação completa, a maioria situa-se entre os 50 e os 64 anos - que são 82%.

Os mais velhos são os que registam maior cobertura vacinal. Acima dos 80 anos estão completamente vacinadas 96% da população e 94% dos 65 aos 79. Nas duas faixas, com uma dose, a percentagem é de 99%.

Na vacinação por regiões, o Norte, Centro e Alentejo têm a maior percentagem da população com uma dose (68%), Algarve conta com 67% e Lisboa e Vale do Tejo 65%. Nas regiões autónomas, a Madeira atingiu os 66% de vacinados e os Açores 61%.

As regiões mais avançadas na vacinação completa são o Alentejo (58%) e o Centro (56%), seguindo-se o Algarve (52), Norte e Lisboa e Vale do Tejo têm ambas 51%. Açores chegou a 53% dos residentes vacinados e a Madeira a 50%.