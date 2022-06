62% dos casos de covid-19 em pessoas com mais de 80 foram registadas neste ano

Joana Amorim Hoje às 09:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Mais de 135 mil casos de covid-19 com pico em maio. Portugal com 52,7 óbitos por um milhão de habitantes. Mortalidade por todas as causas acima do esperado.

Neste ano, registaram-se já mais de 135 mil casos de infeção por SARS-CoV-2 nos maiores de 80 anos, correspondendo a 62% do total de casos naquela faixa etária. Quanto aos óbitos, que atingiram o seu máximo no fatídico janeiro do ano passado, contam-se, neste ano, mais de 3200, ou seja, 21% do total registado nos 80 e mais anos. Portugal contabiliza, agora, 52,7 óbitos por um milhão de habitantes. No que à mortalidade por todas as causas diz respeito, nos primeiro dez dias deste mês, em metade registou-se um excesso de óbitos.

De acordo com os cálculos do matemático Óscar Felgueiras, o passado mês de maio é, de longe, aquele que regista mais casos de covid nos maiores de 80 anos. Analisando os óbitos, janeiro de 2021 é o mês com mais registos. Recorde-se que aquele mês responde por um quarto do total de óbitos por covid, em todas as faixas etárias, registados no nosso país até ao passado dia 8.