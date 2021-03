65 milhões de fundo perdido ou crédito para o desporto

Alexandra Figueira Hoje às 15:03 Facebook

Twitter

Partilhar

Os apoios de 65 milhões de euros ao setor desportivo foram justificados por Brandão Rodrigues com o "papel social e o contributo para a resiliência e o bem-estar dos portugueses" do desporto, bem como "a importância para economia e para a visibilidade internacional" do país.

O principal braço das medidas de apoio é o Fundo de Apoio para a Recuperação da Atividade Física e Desportiva, destinado a clubes desportivos constituídos como associações sem fins lucrativos. Aqui, haverá 35 milhões de euros, para três projetos concretos.

Primeiro, haverá 30 milhões de euros a fundo perdido, para a retoma da atividade desportiva federada (medida Reativar Desporto). A segunda é o aumento em três milhões de euros da verba destinada à reabilitação de instalações desportivas (haverá, no total, cinco milhões, este ano, que poderão ser acrescidos por câmaras municipais ou pelos próprios clubes). Por último, no Programa Nacional de Desporto para Todos, os clubes desportivos terão uma tranche exclusiva de três milhões (um acréscimo de dois milhões).

Além disso, Brandão Rodrigues disse que o Conselho de Ministros de ontem, quinta-feira, aprovou uma linha de crédito chamada Federações + Desportivas dirigida a federações com estatuto de utilidade pública desportiva. Só poderão aceder federações com estatuto de utilidade pública desportiva.

O programa terá um valor de 30 milhões, que corresponde ao montante do contrato-programa anual. "As federações desportivas poderão aceder a este crédito e terão os próprios contratos-programa dos próximos anos como garantia para poderem aceder", disse Brandão Rodrigues.