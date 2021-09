69% aprovados no exame de acesso via profissional

Joana Amorim Hoje às 08:07 Facebook

Twitter

Partilhar

A taxa de aprovação aumentou 18% face ao ano passado. Mais de 1200 estudantes concorrem agora ao Superior através do concurso especial.

Dos 1775 estudantes do ensino profissional que realizaram exames regionais para acesso ao Superior, 69% (1225) obtiveram nota positiva, podendo agora candidatar-se via concurso especial de acesso. Face ao ano passado, inscreveram-se para exame nos três consórcios regionais menos alunos, mas a taxa de aprovação subiu 18%. A concurso estão 2524 vagas e já na próxima semana deverão ser conhecidas as colocações.

De acordo com dados facultados ao JN pelo Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP), Matemática e Língua e Cultura Portuguesa, o exame com mais alunos inscritos (977), obteve uma taxa de aprovação de 70%. Já Biologia e Língua e Cultura Portuguesa, a segunda com mais inscrições, chegou aos 59%. Excetuando a prova de Economia (67%), em todas as restantes a taxa de aprovação subiu face ao ano passado, precisa Pedro Dominguinhos.