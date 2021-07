70% da população adulta com uma dose de vacina

J.A. Hoje às 18:00 Facebook

Ministério da Saúde revela terem sido administradas um total de 9,5 milhões de doses.

O Ministério da Saúde acaba de anunciar que 70% da população adulta recebeu já, pelo menos, uma dose da vacina contra a covid-19. "Antecipando", assim, "o compromisso já assumido por Portugal de ter 70% da sua população adulta vacinada até ao Verão", informam em comunicado.

De acordo com a tutela, até ao dia de ontem tinham sido administradas 9,5 milhões de doses, permitindo imunizar com uma toma "mais de 5,8 milhões de pessoas com 18 ou mais anos que, no limite de um mês, terão o esquema vacinal completo". Com o plano completo contam-se "quase quatro milhões" de pessoas. Sendo que, explique-se, no caso da AstraZeneca, o esquema vacinal só fica completo às oito semanas, depois de a Direção-Geral de Saúde ter antecipado as 12 semanas em linha com outros Estados europeus.

Na mesma nota, o gabinete de Marta Temido destaca ser o segundo compromisso assumido em janeiro deste ano a ser cumprido pelo Governo. Recordando que, em março, tinham sido vacinadas 80% das pessoas com mais de 80 anos e 80% dos profissionais de saúde. O objetivo agora alcançado, sublinham, está em linha com as metas europeias, tendo hoje mesmo a presidente da Comissão Europeia anunciado que a União Europeia garantiu já doses de vacinas suficientes para imunizar 70% da população adulta, num total de 500 milhões de doses.