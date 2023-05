700 novas camas para internamentos sociais não chegam para o inverno

Inês Schreck Hoje às 13:46 Facebook

O ministro da Saúde reconheceu, esta manhã de quarta-feira, que as 700 vagas criadas recentemente para retirar dos hospitais os chamados internamentos por motivos sociais já estão esgotadas e são necessárias mais para garantir resposta no próximo inverno.

"As 700 vagas já estão plenamente utilizadas, precisamos de mais e estamos a trabalhar com o setor social para aumentar o número de vagas e essa resposta, com uma grande preocupação centrada no próximo inverno", afirmou Manuel Pizarro, durante uma visita ao Centro Hospitalar e Universitário de Santo António para assinalar a entrada em funcionamento do primeiro robot cirúrgico do Serviço Nacional de Saúde para intervenções ortopédicas ao joelho.

O ministro da Saúde salientou que "está em pleno funcionamento" uma rede de resposta criada por portaria conjunta do Ministério da Saúde e do Ministério da segurança social, assinada em fevereiro, "que já tem permitido melhorar a situação". Mas ainda não é suficiente.