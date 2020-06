Rita Salcedas Hoje às 13:53, atualizado às 14:40 Facebook

Twitter

Partilhar

Há 4,53% casos positivos entre trabalhadores de empresas com risco associado que fizeram teste à covid-19 em Lisboa. Mais de 2700 profissionais de saúde infetados estão recuperados, havendo 25% de doentes ainda ativos.

Dois mais de 14 mil testes realizados a "funcionários de empresas com risco associado", em Lisboa e Vale do Tejo, 555 deram positivo (4,5% do total), não sendo ainda conhecidos todos os resultados, revelou o secretário de Estado da Saúde durante a habitual conferência de imprensa, justificando o aumento do número de casos na região (soma 90% dos novos casos) com a testagem massiva que já permitiu fazer um diagnóstico a 12225 pessoas. "Se testamos mais, é natural que possamos encontrar mais".

"Foi uma medida de saúde pública acertada que permitiu identificar casos, muitos dos quais assintomáticos" e cujo objetivo é "quebrar cadeias de transmissão", continuou António Lacerda Sales, lembrando que o vírus ainda circula na comunidade e que "não desapareceu".

Apesar do aumento de casos, "estão criadas as condições" para que centros comerciais em Lisboa possam abrir", assegurou a diretora-geral da Saúde, no mesmo dia em que António Costa garantiu a reabertura dos shoppings da capital a partir da próxima segunda-feira. "A grande maioria dos casos positivos em Lisboa e Vale do Tejo estão identificados. As autoridade de saúde, as autarquias e as forças de segurança têm trabalhado com estas pessoas no sentido de as fazer entender o risco que podem constituir para a propagação da doença. Cremos que este movimento local que acontece junto das populações resultará no confinamento do maior número de pessoas infetadas."

Sobre o foco de contágio na Azambuja, a diretora-geral da Saúde garantiu que está "em resolução" e que "tenderá a extinguir-se". E quanto a um eventual regresso do público aos estádios de futebol, Graça Freitas descartou a hipótese, "pelo menos nesta temporada", sendo a situação idêntica noutros países que também retomaram o desporto-rei.

"A confirmar-se será uma ótima notícia, sobretudo para a próxima onda pandémica", afirmou a diretora-Geral da Saúde.

O secretário de Estado pediu às pessoas para não desvalorizarem sintomas ligeiros e para continuarem a contactar o Serviço Nacional de Saúde, que recebe 6500 chamadas por dia

75% dos profissionais de saúde recuperados

Dos mais de 35 mil infetados registados desde março em Portugal, 12 mil e 475 são casos ativos. Desses, 96,8% estão a recuperar em casa, enquanto 3,2% estão internados, 0,5 dos quais em Unidades de Continuidades Intensivos.

Do total de profissionais de saúde infetados desde o início da pandemia, 75% (2727) estão já recuperados, havendo ainda 25% casos ativos.