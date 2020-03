764 profissionais de saúde infetados com Covid-19

JN Hoje às 13:54 Facebook

764 profissionais de saúde foram já infetados com Covid-19, desde o início da epidemia em Portugal,.

Este número não significa que neste momento estejam todos infetados, já que alguns poderão já estar recuperados, sublinhou Graça Freitas, diretora-geral de Saúde, durante a conferência de imprensa diária de ponto da situação da pandemia de Covid-19.

O número de casos de Covid-19 em Portugal subiu, este sábado, de 4268 para 5170 mil, num aumento de 902 infetados. Há 100 vítimas mortais, mais 24 do que ontem.

De acordo com o boletim da situação epidemiológica no país divulgado este sábado pela Direção-Geral da Saúde, o número de infetados com o novo coronavírus aumentou para 5170, dos quais 418 estão internados e 89 em cuidados intensivos. O número de recuperações até ao momento mantém-se: 43.