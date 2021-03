79 mil professores e funcionários vacinados no fim de semana

Alexandra Inácio Hoje às 07:28 Facebook

Imunização decorrerá nas escolas, unidades de saúde ou centros covid. "Task force" estima terminar processo durante mês de abril.

Quase 79 mil (78700) professores, educadores e funcionários do Pré-Escolar e 1.º Ciclo de escolas públicas e privadas vão ser vacinados no próximo fim de semana. A "task force", que coordena o plano, estima imunizar cerca de 280 mil profissionais do ensino e terminar o processo "durante o mês de abril". Os diretores ainda aguardavam, ontem, as informações para convocarem o pessoal.

A vacinação irá decorrer em três possíveis locais: "nos centros de Saúde, nos concelhos com universos de vacinação inferior a 250 pessoas; nos agrupamentos escolares", onde o número de profissionais a vacinar variar entre 250 e 500; e nos centros de vacinação covid, quando o número for superior a 500, explica a "task force". Em resposta ao JN, o grupo que coordena o plano de vacinação garante que existem doses de vacinas "suficientes" para este novo grupo prioritário.