80% da população portuguesa diz que é católica

Número de pessoas sem religião duplicou entre 2011 e 2021.

Os números dos Censos de 2021 registam uma diminuição de católicos e a duplicação do número de pessoas "sem religião". No inquérito feito pelo Instituto Nacional de Estatística, e que se realiza de dez em dez anos, em 2011, 6,84% dos inquiridos disseram não ter nenhuma religião. Em 2021, o número subiu para 14,087%, duplicando as pessoas que afirmam não se rever em nenhuma crença religiosa.

Nos últimos Censos, na resposta à pergunta sobre a pertença religiosa, 80,2% (mais de sete milhões de inquiridos com mais de 15 anos) afirmaram ser católicos, menos 0,8% em relação a 2011. Também a religião judaica apresentou um decréscimo. Em 2011, 3061 pessoas residentes em Portugal afirmaram ser judeus. Dez anos depois, só 2910 assumiram seguir o Judaísmo.