800 portugueses ainda à espera de retornar a casa

Ainda há cerca de 800 portugueses retidos no estrangeiro a pedir a ajuda para retornar a casa. A maioria encontra-se no Brasil e nos Estados Unidos da América.

Desde o agravamento da pandemia, o Governo conseguiu dar resposta a 85% das solicitações, o que corresponde a mais de 4500 casos pelo Mundo.

A grande dificuldade é encontrar formas de apoiar o regresso daqueles que ainda permanecem além-fronteiras, isto porque boa parte destes cidadãos lusos encontra-se em nações com o espaço aéreo encerrado para tentar travar a propagação da covid-19. No entanto, explica ao JN o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, muitos dos portugueses retidos estão em "confinamento ou junto de familiares".

"Neste momento, temos 85% a 86% dos pedidos de apoio concluídos. Em valores absolutos, serão cerca de 5500 pedidos de apoio, dos quais mais de 4500 concluídos. Os casos mais complicados são aqueles em que os países fecharam o espaço aéreo e, portanto, é muito difícil encontrar maneiras de apoiar o regresso dos portugueses. Os países com maior número de portugueses nessas circunstâncias são o Brasil e o EUA", esclarece o ministro, certo de que o retorno dos lusos do território brasileiro resolver-se-á dentro de pouco tempo, uma vez que a TAP já comunicou que irá retomar as ligações aéreas entre Portugal e o Brasil. Quem ficou retido nos EUA terá de aguardar pelo levantamento da suspensão dos voos para a Europa, decidida pelo presidente Donald Trump.

Ligações regulares

Para breve estará o levantamento das restrições à circulação no interior do espaço Schengen. É essa a expectativa do ministro Augusto Santos Silva. Na semana passada, a Comissão Europeia pediu aos estados-membros para procederem o mais rapidamente possível ao levantamento das restrições às viagens dentro da Europa, a pensar na retoma do setor turístico.

Olhando para os países de língua portuguesa, o ministro sublinha que a "preocupação essencial" do Governo "tem sido garantir voos regulares" para essas nações. Algumas ligações aéreas foram organizadas diretamente pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros "para manter aberta a comunicação com países de língua portuguesa". Já houve voos de Díli, Timor-Leste, da Guiné-Bissau e o próximo será de Cabo Verde.