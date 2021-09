83% da população já tem a vacinação completa

JN Hoje às 19:28 Facebook

Até esta terça-feira, já têm a vacinação completa 8 546 688 pessoas, o que representa 83% da população portuguesa. Com uma dose, esta percentagem sobe para 86% (8 889 941 pessoas).

Em termos de faixas etárias, as pessoas com mais de 65 anos já estão totalmente vacinadas. Já na faixa etária anterior, entre 50 e 64 anos, 99% das pessoas tem uma dose da vacina e 97% já tem a vacinação completa. Por outro lado, já foi administrada uma dose a 94% das pessoas com idades entre 25 e 49 anos e duas doses a 90% da população nessa faixa etária.

Em relação aos jovens com idades entre os 18 e 24 anos, 89% tem uma dose e 81% tem a vacinação completa. Já relativamente às crianças com mais de 12 anos, 87% tomou a primeira dose da vacina e 72% tem já o esquema vacinal completo.

Em relação às regiões do país, na última semana, o Norte foi a região que mais vacinou (mais 111 887), tendo agora 88% da população com uma dose e 85% com a vacinação completa. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo (101 408), com 84% da população com uma dose e com 81% totalmente imunizada.

O Centro vacinou mais 48 421 pessoas, tendo agora 87% com uma dose e 84% com duas, e o Alentejo administrou 17 587 vacinas, tendo agora 87% da população com uma dose e 84% com a vacinação completa. No Algarve, foram administradas 14 325 doses de vacinas. Nesta região, 80% das pessoas já tomou uma dose da vacina e 76% já tem a vacinação completa.

Por fim, nos arquipélagos, a Madeira inoculou 3570 dos seus habitantes, tendo agora 83% da população com uma dose e 80% com duas. Os Açores administraram 6191 doses e vacinaram 82% da população com um dose e 80% com duas.

Portugal recebeu até esta terça-feira um total de 18 885 800 doses de vacinas contra a covid-19, das quais 15 758 915 foram já distribuídas.