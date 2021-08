86 mil jovens entre os 12 e os 17 anos vacinados este fim de semana

R.N.C. Hoje às 19:27, atualizado às 20:05 Facebook

Cerca de 86 mil jovens foram vacinados este sábado e domingo com a primeira dose da vacina contra a covid-19.

Os dados provisórios foram avançados ao JN por fonte da task-force. No sábado foram imunizados 65 mil jovens, entre os 12 e os 17 anos, com uma dose. Já este domingo, até às 18 horas, foram feitas 21 mil inoculações nesta faixa etária.

No sábado, durante uma intervenção no congresso do Partido Socialista (PS), o primeiro-ministro previa que 70% dos jovens tivessem uma dose da vacina até ao final deste domingo. Fonte da task-force não confirmou se, neste momento, a meta poderá ter sido alcançada.

No fim de semana anterior, de 21 e 22 de agosto, pelo menos 148 mil jovens entre os 12 e os 15 anos receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19. Com os dados conhecidos, ao final da tarde deste domingo, a afluência aos centros de vacinação foi superior na semana passada.

Porém, há que recordar, que desde a passada sexta-feira, 27 de agosto, todos os utentes podem dirigir-se a qualquer centro de vacinação, através do sistema de senha digital, na modalidade "Casa Aberta". O regime aplica-se apenas às primeiras doses, a quem não tenham agendamento e nem tivesse contraído a infeção há menos de seis meses.