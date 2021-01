95% dos profissionais vacinados no S. João ganharam anticorpos

Joana Amorim Hoje às 19:34 Facebook

Hospital está a monitorizar níveis de imunidade após toma da vacina contra a covid-19. Unidade do Porto já imunizou 4057 profissionais

O Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto, está, desde o primeiro dia de vacinação dos seus profissionais de saúde, a monitorizar os níveis de anticorpos induzidos pela imunização. Os primeiros resultados, por amostragem, mostram que 95% dos vacinados ganhou anticorpos 15 dias após a inoculação. No total, foram já vacinados 4057 profissionais, faltando cerca de 2400.

"É um bom sinal e confirma as boas indicações que existiam e que fizeram com que a vacina fosse aprovada", diz ao JN o diretor de Patologia Clínica do Hospital de São João. Segundo Tiago Guimarães, foram estudados 40 dos cerca de 2100 profissionais que receberam a vacina a 27 de dezembro. Desse total, "15 dias após, 95% já tinham anticorpos induzidos pela vacina".