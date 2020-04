A agenda "coronacêntrica" e o jornalismo de guerra

Almiro Ferreira Hoje às 15:36 Facebook

Assintomático. Confinamento. Epidemiologia. Gel hidroalcoólico. Imunidade. Mitigar. OMS. Patologia. Quarentena. Teletrabalho. Zaragatoa. Todo um campo lexical que açambarca os noticiários, horas a fio, páginas sem conta.

Um qualquer algoritmo também há de calcular as milhões de vezes que se pronuncia a palavra-chave, Covid-19, a da pandemia que faz dos repórteres novos soldados de uma mobilização profissional sem precedentes. Jornalismo de guerra? "Mais do que isso. É um desígnio à escala global", diz Felisbela Lopes.

Desde a Universidade do Minho, a professora de Jornalismo e de Ciências da Comunicação também observa um epifenómeno fulminante. Casos tão badalados - BES, Tancos, Operação Marquês, Operações Lex, leaks diversos e controvérsias do futebol - foram ultrapassados e ficaram no ângulo morto da agenda mediática, em detrimento do vírus que aterroriza a humanidade e que concentra quase todas as atenções.

"tempo excecional"

"Estranho era se assim não fosse. Estamos a viver uma gravíssima crise sanitária, com impacto enorme na economia e na vida das pessoas. É um enorme problema, à escala global, e isto tem de ter muita relevância nos alinhamentos noticiosos", afirma Felisbela Lopes.

"Este é um tempo excecional, que adquire traços excecionais. Veio comprovar ainda mais a importância do jornalismo e de uma informação selecionada, verificada e contextualizada, com fontes e jornalistas a trabalhar pelo bem comum", conclui a docente da UMinho.

Assuntos pendentes

football leaks - Rui Pinto em cela domiciliária

Após algumas semanas de quase desprezo mediática, este "geek" dos sistemas de segurança informáticos sai de um ano de prisão preventiva e passa a cadeia domiciliária, sob vigilância da PJ e sem Internet. O gaiense de 30 anos, celebrizado por expor as ligações perigosas do futebol e dos negócios da banca, passa a ter estatuto especial para colaborar com a justiça, designadamente para fornecer acesso a todos os segredos contidos no material informático que lhe foi apreendido quando foi detido, na Hungria. É suspeito de ter revelado os e-mails do Benfica, informação que estará na origem de vários processos vários processos judiciais, como o e-Toupeira e o Mala Ciao. Paulo Gonçalves, ex-assessor jurídico do Benfica, arguido no caso dos e-mails, está formalmente acusado pelo Ministério Público no caso e-Toupeira, em que também irá responder um funcionário judicial, suspeito de ter informado o jurista sobre processos em segredo de justiça. O Benfica foi absolvido. No âmbito da Operação Mala Ciao, está em causa um alegado esquema de empréstimos de jogadores do Benfica a clubes da primeira Liga, que teriam como objetivo de adulterar a verdade desportiva e manipular resultados do futebol.

luanda leaks - Isabel dos Santos num furacão

Isabel dos Santos Foto: MIGUEL RIOPA / AFP

Rui Pinto também estará na origem de investigação a alegados esquemas de enriquecimento ilícito da filha do ex-presidente angolano e do marido, o empresário congolês Sindika Dokolo, revelados por um consórcio internacional de jornalistas, a partir de cerca de 715 mil ficheiros, obtidos através de uma organização de proteção de denunciantes em África. O consórcio identificou quatro centenas de empresas às quais Isabel dos Santos está ou esteve ligada, incluindo 155 portuguesas e 99 angolanas. Entre outras revelações, destaca-se um esquema de desvio de 115 milhões de dólares da petrolífera estatal Sonangol (de que Isabel foi presidente) para uma conta da empresária no Dubai e o esvaziamento de todo o saldo da companhia na conta do EuroBic Lisboa (do qual Isabel era a principal acionista).

caso BES - Processo em banho-maria

Congelado por incidentes processuais verificados antes da chegada em força da Covid-19, um dos assuntos mais mediáticos dos últimos anos permanece suspenso nos tribunais. O ex-banqueiro Ricardo Salgado é o protagonista dos quatro processos que o Banco de Portugal abriu no caso do BES. Dos quatro, três são sobre gestão danosa, branqueamento de capitais e movimentos suspeito de fundos para o BES Angola. Estes três processos já resultaram em condenação por parte do regulador da banca, o Banco de Portugal, mas as decisões são contestadas em tribunal. O quarto processo, de ainda maior complexidade, envolve várias entidades financeiras estrangeiras e está relacionado com o caso Eurofin, empresa sediada em Lausanne, na Suíça, que está no coração das transações realizadas pela família e pelo Grupo Espírito Santo e que teve um papel preponderante no financiamento do BES.

operação marquês - Caso Sócrates sem fim à vista

José Sócrates Foto: Sara Matos / Global Imagens

Mais de seis anos após ter sido detido, em novembro de 2014, o processo que envolve o ex-primeiro-ministro, designado Operação Marquês, continua em instrução e sem julgamento à vista. A Procuradoria-Geral da República acusa José Sócrates de 31 crimes: três de corrupção passiva, 16 de branqueamento de capitais, nove de falsificação de documento e três de fraude fiscal qualificada. Sócrates é também acusado de ter acumulado na Suíça 24 milhões de euros "com origem nos grupos Lena, Espírito Santo e Vale de Lobo".

futebol - Zangas da bola e broncas do VAR

O píxel rebuscado e forçado até à última, uma linha tão imaginária e tão à maneira, para se comprovar um fora de jogo de três centímetros, o penálti generoso, outro, grande como o estádio, que o VAR não viu e tantas outras discussões e rancores do futebol suspensos pela pandemia e dos quais os portugueses sentem tanta falta. Que pinche a bola!