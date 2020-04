A Covid-19 mudou planos da Páscoa para todos

Raquel Duarte, pneumologista Hoje às 16:00 Facebook

Estamos a assistir a um abrandamento do número de novos casos, estamos a ver o efeito das medidas de isolamento e distanciamento social. Todavia, corremos um sério risco que se assuma que já se podem relaxar as restrições. Não podemos fazer isso. Ainda não ganhamos esta guerra. Cada uma das suas ações conta e podem ser decisivas.

O que não vai poder fazer esta Páscoa?

Para muitos portugueses a Páscoa é sinónimo de reunião familiar, férias na praia ou no campo ou tempo passado na igreja. Esqueça. Este ano a Covid-19 mudou-lhe os planos. Para bem de si, da sua família, da sua comunidade, do seu país.

Posso fazer as minhas férias de praia como costumo fazer?

Se isso significar viajar, a não ser que viva em frente à praia e tenha uma praia privativa... a resposta é não! Nenhum de nós pode viajar, nenhum de nós pode ir de férias. Deve ficar no seu principal local de residência.

Posso visitar a família?

Se está a pensar naquele grande almoço em família, a resposta é definitivamente não. As regras para visitar a sua família e amigos ainda se aplicam. O conselho é para manter as visitas ao mínimo, mantendo as medidas de distanciamento social.

Mesmo que ninguém tenha sintomas?

Sim. Esta doença pode manifestar-se de uma forma silenciosa em algumas pessoas que, no entanto, são transmissoras. Podem estar a infetar, sem saber, os seus familiares e amigos.

Mas posso fazer as compras para os afilhados e padrinhos?

Precisa? Não? Então não o faça. Mas vai com certeza precisar de comprar comida ou medicamentos - saia para ir às compras quando realmente precisa e siga as regras de distanciamento social.

Posso ir à missa?

Os locais de culto estão fechados. Pode assistir à missa na televisão ou na rádio.

Eu sei que vai custar não passar esta época com os filhos, os pais, os avós, os afilhados, os padrinhos. Mas é mesmo uma questão de vida e de morte. E pode ser de um dos seus entes queridos. Cumpra. Por si. Por todos.