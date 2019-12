A escola pública não está a dar as mesmas oportunidades a todos, diz Rio

Alexandra Figueira Hoje às 16:08 Facebook

Rui Rio afirmou, esta terça-feira, durante o debate quinzenal com o primeiro-ministro, que o relatório PISA mostra que se agravaram as desigualdades sociais e que a escola pública não está a dar as mesmas oportunidades a todos.

"Só não mete o filho no privado quem não tem dinheiro. Negar a realidade não é dar um passo no sentido de resolver o problema", afirmou o líder do PSD, para depois acusar o Governo de estar a reduzir o nível de exigência da escola pública, com o fim de exames e o previsível fim das retenções. "Se reprovar é mau, passar sem saber é muito pior para o futuro dos jovens".

Na resposta, António Costa afirmou que Rui Rio "tem a profunda convicção" que o sistema educativo serve para chumbar quem não sabe. "Eu acredito que serve para ensinar quem não sabe", concluiu.