A estratégia no Parlamento Europeu para travar a extrema-direita

Eurodeputados contam como é que os partidos se têm organizado no Parlamento Europeu, sem medo da polémica.

Na Europa, tem havido uma cultura política de impedir que a extrema-direita ganhe relevância, uma higienização que se estende ao Parlamento Europeu (PE). Ana Gomes e Rui Tavares, antigos eurodeputados, e José Manuel Fernandes, atual chefe de delegação do PSD no PE, contaram ao JN as estratégias adotadas para lidar com a extrema-direita. Acordos informais afastam negociações e impedem que essas forças consigam cargos de liderança. A prática é antiga e tem um nome: cordão sanitário, ou "cordon sanitaire", em francês.

Já é longa a presença da extrema-direita no PE. Jean-Marie LePen foi eurodeputado de 1984 até 2019. O grupo de extrema-direita Identidade e Democracia foi fundado em 2015 e atualmente tem 67 deputados.