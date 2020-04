"A Galp tem de cair": festival online em protesto contra a indústria petrolífera

JN Hoje às 15:31 Facebook

"GALP Must Fall" (A Galp tem de cair) é o nome de um festival de música online que junta vários artistas contra o que dizem ser "uma nova forma de colonialismo" praticada pela Galp, por causa da exploração de combustíveis fósseis em África.

A ação de protesto, prevista para sexta-feira, vai decorrer ao mesmo tempo que acontece a Assembleia Geral de Acionistas (AGA) da Galp.

O festival "GALP Must Fall" ("A Galp tem de cair") prevê três horas de concertos e de conversas em direto.

"A Galp tem de cair porque a sua atividade é criminosa, contra o clima e contra as pessoas, e porque detém um poder político quase inquestionável. Não é só a Galp que tem de cair, é toda a economia fóssil e o sistema que coloca o lucro acima das vidas das pessoas e do futuro da Humanidade", acusa Andreia Ferreira, membro da organização, num comunicado enviado às redações.

Os ativistas acusam a petrolífera de "extrativismo ambiental e social" e de ser "o principal ator na crise climática em Portugal".

A organização reivindica "o desmantelamento da Galp, uma transição energética que seja justa para os trabalhadores afetados, reparações para as comunidades e ecossistemas afetados e energia pública para todas as pessoas".

O evento vai juntar artistas emergentes como Bergalgo (Portugal), TRKZ (Moçambique), Nitry (Cabo Verde) e Djucu Dabó (Guiné-Bissau), contra "uma nova forma de colonialismo ao explorar combustíveis fósseis nos países que anteriormente foram colonizados por Portugal".

"Teremos um festival artivista com atuações de artistas de vários dos países onde a Galp está presente e ações online em massa, nomeadamente através do website ​manif.app​, que permite manifestações nas ruas digitais", refere João Reis, do coletivo Climáximo, na nota divulgada.

"Num momento em que precisamos de reduzir emissões globais em 50% nos próximos 10 anos, a GALP propõe-se a duplicar a produção de energia a partir de combustíveis fósseis. É nosso dever contestarmos este caminho. Que melhor forma se não através da cultura?", acrescenta a ativista Ana Rodrigues, do coletivo 2degrees artivism.