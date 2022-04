"A GNR cuida da Natureza e dos meninos"

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 16:22 Facebook

Militares mostram-se às crianças para inspirar confiança e alertar para maus tratos na infância.

Abril é o mês da prevenção contra os maus tratos na infância e a GNR está a sensibilizar os mais pequeninos, dando-se a conhecer, na certeza de que os militares estão sempre disponíveis para ajudá-los. E assim fez o quartel do Comando da GNR de Viana do Castelo, que esteve em festa durante três dias, com a abertura de portas a 800 crianças de jardins de infância e escolas do 1.º Ciclo.

A ação de sensibilização para os maus tratos na infância levou os mais pequenos a conhecer as principais valências dos militares. E a vibrar com cavalos, cães, carros e motas, aparelhos de trânsito, escudos, equipamento e armamento, ao som de canções como "Baby Shark" recriadas pela banda de música da GNR. "Os cavalos são para caçar ladrões?", perguntou um menino de braço no ar, enquanto outros colegas afagavam, davam beijinhos e abraçavam as éguas brancas "Isola" e "Ditosa".