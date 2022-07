A "guerra" de cartazes entre PS e PSD

Hermana Cruz Hoje às 14:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Os socialistas responderam, esta sexta-feira, aos cartazes que o PSD espalhou pelo país. Se os sociais-democratas tentam mostrar aos portugueses que existe uma alternativa, o PS tenta provar que está a cumprir as promessas eleitorais.

Um dia depois de ter sido oficializado líder do PSD, Luís Montenegro começou a espalhar pelo país cartazes com a sua mensagem "Acreditar", que visam "comunicar aos portugueses que há uma alternativa ao contexto de empobrecimento, de incompetência e de falta de ambição do Governo socialista".

"Com Luís Montenegro, começa um ciclo de renovação, de esperança e de afirmação de um projeto onde todos os portugueses são convocados", acrescentou o PSD, em comunicado.

A resposta do PS não tardou. E, esta sexta-feira, também começou a distribuir pelo país cartazes com o slogan "Juntos Seguimos e Cumprimos".

Segundo uma nota de Imprensa, com os cartazes, os socialistas procuram sublinhar a sua "capacidade de concretização" e que estão a ser cumpridos "os compromissos efetuados durante a campanha eleitoral para as eleições legislativas de 30 de janeiro de 2022".

Há, contudo, uma diferença. Os cartazes do PSD são genéricos. Contêm sempre a mesma mensagem "Acreditar" e o rosto de Luís Montenegro. Os do PS são temáticos. Por exemplo, "um dos cartazes é dedicado ao aumento extraordinário das pensões". Medida que o PS lembra que entra, esta sexta-feira, em vigor, "com efeitos retroativos a 1 de janeiro deste ano".

"A mensagem do outro outdoor é dirigida aos jovens e à classe média, estando focada na descida do IRS", acrescenta o PS, em comunicado.