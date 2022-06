A história do "Marco da Natureza" e a sua viagem até às mãos de Marcelo

Guilherme Lopes Hoje às 20:30 Facebook

Twitter

Partilhar

O objeto que Marcelo Rebelo de Sousa segurou esta tarde nas mãos durante a iniciativa "Innovation Forum", que decorreu na praia de Carcavelos, em Cascais, é o "Marco da Natureza". Foi criado pela Relay4Nature para a regata "The Ocean Race", em 2021, e já passou pelas mãos de diferentes líderes de todo o mundo, que colocaram mensagens no seu interior.

Meses antes, o presidente da República recebeu este marco das mãos de Emmanuel Macron, presidente de França, durante a One Ocean Summit que decorreu em Brest, França, a 11 de fevereiro de 2022. Este símbolo foi criado pela Relay4Nature, uma iniciativa criada por uma parceria entre Peter Thomson, enviado-especial da ONU para o Oceano, e Richard Brisius, presidente da regata "The Ocean Race".

A ideia de passar este marco entre líderes mundiais surgiu em maio de 2021, como uma das iniciativas da regata. De acordo com o website da instituição, pretende-se que "cada pessoa que carregou o 'Marco da Natureza' deposite uma mensagem no seu interior", que vão atuar como uma chamada para a ação e para incentivar líderes a unirem-se nas questões do mar, usando a ciência, para proteger gerações futuras.