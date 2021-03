Carla Soares Hoje às 17:14 Facebook

António Costa desfaz esta quarta-feira o tabu sobre se avança com o recurso ao Tribunal Constitucional devido aos diplomas de reforço dos apoios sociais que Marcelo promulgou, passando a batata quente para o Governo que agora tem de optar por abrir um precedente na violação da lei-travão ou colocar em risco o relacionamento que precisa de preservar com as esquerdas.