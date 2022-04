A hora a que comemos pode afetar a saúde e a longevidade

Ciência mostra que limitar a alimentação a 12 horas por dia ajuda a perder peso. Desrespeitar o ritmo circadiano pode causar doenças metabólicas, adverte o neurobiologista Joseph Takahashi, que veio ao Porto falar sobre o mecanismo do relógio e como este controla milhares de genes no nosso corpo.

Afinal, não basta fazer dieta para perder peso e ganhar saúde. É importante ter atenção ao momento do dia em que se ingerem os alimentos. É que as disfunções do ritmo circadiano, o relógio biológico interno que nos diz quando devemos dormir ou estar acordados, têm impacto direto no metabolismo. Restringir a alimentação a um período de 12 horas por dia, ajuda a emagrecer e pode ser a chave para aumentar a longevidade.

Quem o diz é o neurobiologista e geneticista Joseph Takahashi, da Universidade do Texas, que participa no simpósio "Aquém e Além do Cérebro", organizado pela Fundação Bial, que começou ontem e decorre até amanhã, no Porto. O investigador norte-americano liderou na década de 90 a equipa que descobriu a base genética dos ciclos circadianos dos mamíferos e o chamado gene do relógio.