A hora muda este domingo, uma "violência" para as crianças

Na madrugada de domingo, em Portugal continental e na Região Autónoma da Madeira, os relógios deverão ser adiantados uma hora quando for 1 horas, passando a ser 2 horas.

Os ponteiros do relógio vão ser adiantados 60 minutos na madrugada de domingo, dia 27 de março, passando, segundo o Observatório Astronómico de Lisboa, para a hora legal de Verão. "É uma mudança que é feita por interesses económicos e não tendo em conta os hábitos naturais dos portugueses", disse ao JN o médico Joaquim Moita, presidente da Associação Nacional do Sono (ANS).

A alteração da hora na Europa ocorreu após a Segunda Guerra Mundial e, ao que tudo indica, teve por base a necessidade de aproveitar mais horas de luz natural para que as fábricas pudessem laborar, reduzindo o consumo de energia. "O nosso horário biológico não é este que nos põe a ir para a cama com a luz solar e levantar de manhã com o sol. O chamado horário de inverno é o que está de acordo com a vida humana", explicou o clínico.

Sobretudo para as crianças, o horário de verão é considerado pelos especialistas da ANS como uma "violência". "Passam a dormir muito pouco porque, como é dia até muito tarde, não querem ir para a cama e, de manhã, estão cheias de sono", disse ainda Joaquim Moita.

O atual regime de mudança da hora é regulado por uma diretiva (lei comunitária) de 2000, que prevê que todos os anos os relógios sejam, respetivamente, adiantados e atrasados uma hora no último domingo de março e no último domingo de outubro, marcando o início e o fim da hora de verão.