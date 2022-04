A lágrima que Rodrigo Cabrita imortalizou a fotografar dois meses de pandemia

Isabel Moita Hoje às 18:10 Facebook

O fotojornalista Rodrigo Cabrita esteve dois meses durante a pandemia de covid-19 entre vários hospitais de Lisboa a fotografar as dificuldades vividas por todos os profissionais, desde os médicos até aos carpinteiros. As lágrimas derramadas por todas as pessoas que perderam, recuperaram e assistiram ao pior estão agora documentadas no seu novo livro "Imagens do cuidar: o CHULC e a covid-19". Uma homenagem a todos aqueles que sofreram. O lançamento do livro será amanhã, quarta-feira, em Lisboa, no Hospital de São José.

Rodrigo Cabrita, fotojornalista freelancer, de 42 anos, estava em casa, confinado como todos nós, nos primeiros dois meses da pandemia, mas algo lhe dizia para ir para a rua. Conhecia colegas que tinham estado a documentar o que se passava dentro dos hospitais, como as dificuldades sentidas pelos profissionais de saúde, e decidiu sair de casa. "Eu vou, eu quero fazer", foi o que pensou Rodrigo Cabrita, quando decidiu fotografar a vida que levavam quer os profissionais quer as pessoas infetadas nos hospitais. Mas sempre com medo de "levar o bicho para casa" e infetar a família (tem duas filhas).

Nos meses de abril e maio de 2020, Rodrigo quis documentar a essência de todos, o trabalho de todos. Pensou sempre que aquele trabalho iria ser documentado em livro, mas primeiro estava focado em mostrar aquilo que se passava no Centro Hospitalar Lisboa Central (CHULC), a que pertence o Hospital de São José. Pensou em fazer algo pessoal, guardar para si as fotografias, mas o CHULC propôs uma parceria e assim começou este projeto.

Rodrigo explicou ao JN a foto que escolheu para a capa do seu livro, um dos momentos mais marcantes da sua viagem. "É o Francisco, um menino que estava infetado. A lágrima que as pessoas veem a escorregar no rosto dele é involuntária, ele estava sedado, mas para mim significou muito. É a lágrima das pessoas que perderam, das pessoas que respiraram de alívio, dos profissionais de saúde que trabalharam todos os dias para o melhor, de todo o sofrimento vivido dentro dos hospitais".

O livro, editado pela Guerra e Paz e que teve vários apoios, já está à venda e será apresentado esta quarta-feira. Tem 150 fotografias que documentam vários momentos da vida dos hospitais entre abril e maio de 2020, uma das fases mais complicadas da pandemia no país. Os hospitais onde Rodrigo trabalhou foram o Curry Cabral, o São José, o D. Estefânia e o Santa Marta.