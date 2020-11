O decreto do Governo que regulamenta a aplicação do novo estado de emergência devido à pandemia de covid-19, em vigor a partir da meia-noite de terça-feira, 24 de novembro, e as 23:59 de 8 de dezembro, enumera as medidas avançadas este sábado por António Costa e as exceções às proibições impostas. Conheça, à lupa, as regras estabelecidas em cada um dos quatro níveis de risco do país.

