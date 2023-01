A meia torrada e o pingo que dão força aos 101 anos

Sara Sofia Gonçalves Hoje às 08:07 Facebook

Twitter

Partilhar

Maria dos Prazeres foi para o lar por vontade própria. Manteve-se independente até há pouco tempo.

Maria dos Prazeres Simões é uma das 2801 pessoas centenárias em Portugal registadas nos Censos de 2021. A 28 de novembro, ultrapassou essa barreira da longevidade. A celebração dos 101 anos ocorreu no lar onde reside, Conde Agrolongo, em Braga. Com bolo, flores e parte da família reunida, Prazeres, como é carinhosamente tratada, surge numa das salas barrocas do edifício bracarense. Penteada e bem arranjada, é posicionada no feixe de sol que entra pelo espaço que é pautado pelo frio típico da região nesta altura do ano.

Há 22 anos no lar, ali chegou por vontade própria. Tinha 80 anos e disse aos três filhos (atualmente com 77, 79 e 80 anos) que queria acompanhamento, embora até à pandemia tenha conseguido manter a sua independência. "Até aos 98 anos saía sozinha à rua, dava o seu passeio, andava pelo próprio pé e conversava", conta a neta Raquel. Com os confinamentos, perdeu mobilidade e alguma lucidez, "mas continua sorridente e forte".