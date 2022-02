A partir de março, testes gratuitos à covid baixam para dois

Joana Amorim Hoje às 16:46 Facebook

Situação epidemiológica e alívio de restrições justificam decisão.

A partir da próxima terça-feira, o número de Testes Rápidos de Antigénio (TRAg) comparticipados a 100% pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS) baixa de quatro para dois. Questionado pelo JN, o Ministério da Saúde explica que a decisão prende-se com a atual situação epidemiológica e com o término de algumas medidas restritivas, nomeadamente o fim da obrigatoriedade de apresentação de um teste negativo para acesso a grandes eventos ou a bares e discotecas.

Além da alteração no número de testes gratuitos ao dispor dos utentes, o Governo muda, também, o valor de comparticipação dos TRAg, que "volta a ser 10 euros, refletindo os custos associados à sua realização", esclarece o gabinete de Marta Temido. Recorde-se que desde dezembro o preço máximo estava fixado nos 15 euros. Atualmente, contam-se 1423 farmácias e 688 laboratórios a realizarem testes gratuitos ao abrigo do protocolo com o SNS, de acordo com informação da Autoridade Nacional do Medicamento.

O Ministério da Saúde explica, então, que, "tendo em conta a evolução positiva da situação epidemiológica, bem como o levantamento de várias medidas aplicadas no âmbito da pandemia, este regime excecional será ajustado para dois testes gratuitos por mês para cada utente, por forma a continuar a assegurar uma utilização dos testes proporcional ao risco, sem descurar a proteção da saúde pública". Sublinhando que, apesar da redução do número de TRAg gratuitos, a prescrição de testes de diagnóstico pelo SNS a pessoas sintomáticas ou a contactos com infetados manter-se-á e sem custos para os utentes.

A testagem em massa, refira-se, foi um braço armado das autoridades de saúde no combate ao aumento nunca visto de novos casos de infeção por SARS-CoV-2 em janeiro passado. Só naquele mês realizaram-se, entre PCR e antigénio, cerca de oito milhões de testes, numa média diária superior a 257 mil. A 1 de fevereiro, e desde o início da pandemia, há quase já dois anos, realizaram-se mais de 35 milhões de testes. Fora os autotestes.