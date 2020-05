A pensar em ir ao ginásio? Eis o que deve saber

R. S. Ontem às 22:17 Facebook

A Direção-Geral da Saúde divulgou, esta sexta-feira, um conjunto de normas a aplicar na reabertura dos ginásios, marcada para segunda-feira.

As aulas de grupo - tanto em sala como em piscina e espaços abertos - devem "contemplar a redução de participantes, assegurando que a lotação máxima é reduzida, de forma a garantir o distanciamento físico de pelo menos 3 metros" entre alunos, devendo essa distância "ter em conta a disposição e movimentos das pessoas ao longo das sessões". Ou seja, aulas de artes marciais e desportos de combate, por exemplo, "devem ser devidamente adaptadas", estipula a Direção-Geral da Saúde na orientação divulgada.

Para garantir o distanciamento, recomenda-se a marcação de lugares, por exemplo através de "marcações no chão". E pode ter de ser preciso reconfigurar os espaços, "reposicionando, vedando ou removendo equipamentos". Além disso, não é permitido contacto físico entre alunos e funcionários, "exceto em situações de emergência".

Para pessoas que não estejam a realizar exercício físico (receção, bar, espaços de circulação), recomenda-se distância de pelo menos dois metros.

DGS não recomenda que grávidas, idosos e pessoas com doenças crónicas frequentem as aulas de grupo

Os ginásios devem controlar os acessos às instalações, evitar filas de espera para aulas e privilegiar marcações online para treinos e aulas. Com a devida autorização, devem ter o registo do nome e contacto telefónico dos funcionários e utilizadores que frequentaram os espaços (fechados ou ao ar livre), por data e hora de entrada e saída, "para efeitos de eventual vigilância epidemiológica".

Entre cada aula, os espaços devem ser arejados e ventilados durante pelo menos 20 minutos e os equipamentos higienizados. Em caso de utilização de ar condicionado, o aparelho deve ser desinfetado "por método certificado". Deve ser ainda evitada a utilização de "equipamentos com superfícies porosas", como alguns colchões.

Os utilizadores e funcionários devem desinfetar as mãos à entrada e saída dos locais onde decorra a atividade física e após contacto com superfícies comuns, usando os dispensadores das instalações.

Piscinas e espaços ao ar livre

A limpeza e desinfeção das piscinas deve ser realizada com o procedimento habitual, deve-se "garantir que a água é testada regularmente quanto à química correta e desinfeção adequada, e verificar se a instalação está livre de outros riscos químicos e físicos". Devem ainda ser "reforçados os mecanismos de desinfeção do circuito de água" e assegurar a higienização dos equipamentos. Os utilizadores, que devem estar a três metros de distância durante as aulas, estão obrigados a higienizar as mãos antes de entrarem na piscina e é-lhes recomendado o "uso de óculos de natação dentro da mesma e área circundante, de modo a evitar tocar com as mãos nos olhos".

Nos treinos ao ar livre, devem ser privilegiados "espaços com pouca movimentação de pessoas", garantindo o mesmo distanciamento entre praticantes, e deve ser garantida a correta higienização de equipamentos e materiais entre sessões.

Uso de máscara

Como medida de proteção adicional ao distanciamento social, higiene das mãos e etiqueta respiratória, a DGS estabelece que é "obrigatório o uso de máscara" para funcionários, exceto quando estiverem a lecionar aulas, e para utilizadores, apenas à entrada e saída das instalações, estando dispensados durante a realização de exercício físico.

Balneários interditos e saunas encerradas

A utilização de balneários não é permitida, mas os alunos podem aceder a cacifos e casas de banho. Em vez de bebedouros, os ginásios devem disponibilizar dispensadores de água com copos de plástico ou para enchimento de garrafas; e o papel descartável para secar as mãos deve substituir os aparelhos automáticos. Saunas, banhos turcos, solários, espaços de hidromassagem, jacuzzi e similares devem continuar encerrados.