A previsão para o início da semana: vai poder ver a chuva da janela

Dez distritos de Portugal continental estão, este domingo, sob aviso amarelo devido à previsão de chuva, que continuará na segunda-feira.

O aviso amarelo é emitido sempre que há uma situação de risco para determinadas atividades que dependem da situação meteorológica

Como se a meteorologia também estivesse atenta às recomendações das autoridades de saúde para que evite ao máximo sair de casa, a semana vai começar com chuva por todo o país. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os distritos de Aveiro, Braga, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu estão, até às 21 horas de hoje, sob aviso amarelo.

O IPMA prevê céu muito nublado e períodos de chuva, mais intensa e persistente a partir da manhã, para as regiões Norte e Centro, onde poderá ser forte, em especial no litoral e nas terras altas durante a tarde. Forte também soprará o vento, no litoral e nas terras altas.

Prevê-se a subida da temperatura mínima, bem como uma descida da temperatura máxima na região Norte. As temperaturas mínimas vão oscilar entre 8 graus Celsius, na Guarda, e os 15 em Faro, e as máximas entre os 11, na Guarda, e os 20, em Faro e Santarém.

Chuva continua na segunda com abertas a Sul

Também para segunda-feira, a previsão é de céu muito nublado e aguaceiros um pouco por todo o país, com algumas abertas a Sul, sobretudo no distrito de Faro, que deve escapar pelos pingos da chuva. A precipitação será mais intensa e frequente no litoral Centro e nas regiões montanhosas a partir do início da tarde.

O vento será em geral fraco, tornando-se moderado (até 25 km/h) no litoral oeste do Centro e Sul a partir da tarde, e moderado a forte nas terras altas.

Quanto às temperaturas, haverá uma pequena descida da mínima, em especial no Norte e Centro e uma pequena subida da máxima no interior. As mínimas vão variar entre os 6 graus, na Guarda, e os 13, em Faro, e as máximas entre os 11, na Guarda, e os 21, em Beja e Évora.