Dia 1 de abril o Governo vai analisar as restrições em vigor e decidir se haverá alterações ao plano de desconfinamento, anunciou a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, após reunião de Conselho de Ministros, recomendando aos portugueses "cautela" na Páscoa.

Mariana Vieira da Silva deixou, esta sexta-feira, duas mensagens centrais após a reunião de Conselho de Ministros: é preciso "cautela" e "cumprir o dever de ficar em casa" durante a semana da Páscoa e o Governo irá reavaliar as restrições em vigor a 1 de abril.

A ministra da Presidência referiu que, a 11 de março havia 105 casos por cem mil habitantes a 14 dias e o risco de transmissão - R(t) - era de 78 e atualmente há 67,7 casos e um R(t) de 0,81. Ou seja, o R(t) está a aumentar e a aproximar-se de 1. Mas "a incidência tem-se reduzido, o que é um fator de contentamento nesta primeira fase de desconfinamento".

"O percurso que temos feito mostra que temos condições para continuar o plano de desconfinamento mas também mostra que nos temos aproximado de forma muito significativa do R(t) 1 e precisamos de ter cautela na continuaçao do processo de desconfinamento", indicou Mariana Vieira da Silva, referindo as duas linhas identificadas para reavaliar as medias: 120 casos por cem mil habitantes e R(t) igual a 1.

"Apesar de continuarmos na zona verde desta matriz não significa que estejamos livres de fazer todas as coisas", alertou. "Significa que temos condições para prosseguir o desconfinamento a conta-gotas".

"O governo decidiu prorrogar o atual decreto até 5 de abril e decidiu avaliar quais são as regras a partir de 5 de abril no próximo dia 1 de abril", ou seja, "vamos decidir com dados mais atuais e mais próximos da realidade nesse dia", anunciou.

"É uma decisão de cautela e de alerta", sublinhou. "As regras até 5 de abril serão as mesmas às de hoje", frisou, destacando a proibição de circulação entre concelhos e o dever de ficar em casa.

A regra desta Páscoa tem de ser a de prosseguirmos um desconfinamento a conta-gotas

"Precisamos de ter atenção à situação que temos este gráfico [matriz de risco] porque é ele que vai decidir a 1 de abril se vamos continuar com os passos previstos para dia 5 ou se precisamos de atenuar o ritmo de desconfinamento", sublinhou Mariana Vieira da Silva

Deixou por isso um apelo aos portugueses, tendo em conta que a "Páscoa é um período de tradicional reunião familiar (...) mas essa não pode ser a regra nesta Páscoa. A regra desta Páscoa tem de ser a de prosseguirmos um desconfinamento a conta-gotas, lento, cauteloso para podermos continuar aquilo que estava previsto".