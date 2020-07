A resposta irónica de Costa ao Governo britânico: "Qual o sítio mais seguro?"

JN Hoje às 19:57 Facebook

Twitter

Partilhar

Recado, em forma de gráfico, foi partilhado por António Costa no Twitter. "São bem-vindos a passar umas férias seguras no Algarve", escreveu, em tom de desafio ao Governo britânico.

O primeiro-ministro português reagiu com ironia à decisão do governo britânico de excluir Portugal do corredor turístico de Inglaterra.

Numa publicação no Twitter, António Costa apresentou um gráfico de comparação, entre Reino Unido e o Algarve, do número de casos de infeção por SARS-CoV-2 por cada 100 mil habitantes, acompanhado de uma questão.

"Qual é o local mais seguro para se estar?", escreveu, acrescentando: "São bem-vindos a passar umas férias seguras no Algarve".