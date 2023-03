A "saga" de uma consulta de fertilidade no Hospital de Braga

Com um problema de saúde grave, uma utente do Hospital de Braga aguardava em setembro do ano passado, há quase dois anos por uma consulta de apoio à fertilidade. Uma "saga" denunciada à reguladora da Saúde, que revela as dificuldades do SNS com recursos humanos.

A 26 de setembro do ano passado, 148 mulheres daquele hospital engrossavam a lista para primeira consulta de fertilidade, com tempo médio de espera de 228 dias. Para os homens havia 12 pedidos de consulta, com uma espera média de 195 dias.

Os dados constam de um processo da Entidade Reguladora da Saúde (ERS), que esta terça-feira divulgou as deliberações relativas ao quarto trimestre de 2022.