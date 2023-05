A tragédia de Camarate que fez chorar Portugal

Na noite de 4 de dezembro de 1980, a morte trágica de Francisco Sá Carneiro chocou o país. O avião Cessna em que o primeiro-ministro seguia em direção ao Porto para um comício da candidatura presidencial do general Soares Carneiro, com Amaro da Costa e outros cinco ocupantes, despenhou-se no bairro das Fontainhas, em Camarate, junto ao aeroporto de Lisboa, logo após levantar voo.

Televisões e rádios interromperam as suas emissões e o Jornal de Notícias (JN) começou de imediato a preparar uma edição especial, com uma extensa cobertura e imagens do desastre.

"Morreu Sá Carneiro" foram as letras gordas da edição do dia seguinte, de oito páginas, após a queda do Cessna que vitimou, para além do fundador do PPD/PSD, mais seis pessoas: a sua companheira, Snu Abecassis, Adelino Amaro da Costa, ministro da Defesa e vice-presidente do CDS, bem como a sua mulher, também António Patrício Gouveia, chefe de gabinete do chefe de Governo, e dois pilotos.

"Caiu a avioneta em que vinha para o Porto", lia-se abaixo do título de manchete. "A tragédia não alerta eleição presidencial" e "Eanes reuniu em Belém com Freitas do Amaral" foram outros destaques.

O fundador do CDS formou com Sá Carneiro, líder social-democrata, e Gonçalo Ribeiro Teles, líder do Partido Popular Monárquico, a Aliança Democrática que venceu com maioria absoluta. Foi vice-primeiro-ministro e ministro dos Negócios Estrangeiros. Na sequência da tragédia de Camarate, que lhe coube anunciar, assumiu funções como primeiro-ministro interino.

"Governo faz apelo à calma e à serenidade"; "funerais terça-feira"; e "decretado luto nacional" foram outros destaques do JN, na sexta-feira após a tragédia.

"São infelizmente as tragédias que ditam os mais profundos momentos de reflexão. Até porque os dramas se medem pelas consequências, mais do que pelas causas", escreveu a direção, num artigo que se prolongou pela segunda página do jornal. Seguiram-se décadas de discussão polémica sobre as razões para um atentado.

"Tragédia na ponta final das presidenciais" e "sete corpos calcinados na avioneta que trazia Sá Carneiro para o Porto" foram alguns dos títulos interiores, com reportagem sobre o cenário da tragédia.

"O avião que não chegou fez chorar o Coliseu" e "Saudade invadiu comício portuense", resumiram, por sua vez, a reportagem feita na Invicta. Perante "a morte brutal aos 46 anos", o jornal passou em revista a carreira de Sá Carneiro, tal como fez com outras vítimas do desastre.