A vida de Maria. "Um dia de cada vez. Com muito custo, mas muita dignidade"

Esta história é sobre a gratidão de Maria, acompanhada pelo Centro Porta Amiga da AMI, em Gaia.

A crueldade da vida, disseca-a Maria (nome fictício). Aos 50 anos, coube-lhe um casamento lacrado a violência doméstica. Um filho, tem dois, fruto de violação pelo ex-cônjuge. Há anos desempregada (e já explicaremos porquê), viu o divórcio marcado por espancamento poucos dias volvidos. Antes desta anatomia do sofrimento, que nos abala o sistema nervoso, Maria apresentava-se, tão simplesmente: "Tenho uma história um bocadinho triste".

Seguiu atrás do sonho. Do tradicional sonho. "Era casar. Vinha de pessoas humildes, mas isso para mim não era importante. Mas, olhe, deu para o torto", desarma-nos. O torto resultou em agressões físicas, aquando do divórcio - "ele não sujou as mãos, mandou bater" -, que lhe causaram lesões irreversíveis na visão. O torto resultou num filho vítima de violação e com patologias, que só a esta mãe dizem respeito, que obrigam a cuidados frequentes em casa.