Aberto autoagendamento de vacina para maiores de 35 anos

JN Hoje às 16:11 Facebook

Twitter

Partilhar

Quem tem mais de 35 anos já pode, a partir desta quinta-feira, fazer o autoagendamento da vacina contra a covid-19.

O portal da Direção-Geral da Saúde para marcação da vacinação já permite a marcação para a toma da dose de reforço nesta faixa etária.

Até hoje, a terceira dose só estava disponível para quem tinha mais de 40 anos (excetuando os grupos prioritários).

O autoagendamento para a dose de reforço estava disponível para maiores de 40 anos desde a última segunda-feira, tendo baixado hoje para as pessoas que têm 35 ou mais anos.

O portal do autoagendamento permite também marcações de pessoas com 60 ou mais anos para dose de reforço contra a covid-19 e vacina contra a gripe, assim como para quem tem mais de 18 anos e foi vacinado com a Janssen pelo menos há 90 dias.

Segundo dados de quarta-feira Direção-Geral da Saúde, mais de quatro milhões de pessoas já receberam a dose de reforço da imunização contra o coronavírus SARS-CoV-2 e mais de 8,7 milhões têm a vacinação primária completa.