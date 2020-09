Abono de família extraordinário vai dos 28 aos 37,46 euros

Alexandra Figueira Hoje às 08:27 Facebook

Twitter

Partilhar

O abono de família extraordinário que será pago no próximo dia 15 corresponde apenas ao valor base de cada um dos primeiros três escalões de rendimentos: vai dos 28 euros aos 37,46 euros. Este valor exclui as majorações por número de filhos, idade das crianças e a famílias monoparentais.

Os documentos divulgados pelo Governo dizem que será pago o correspondente ao "valor base", mas a referência pública, replicada pelos média, a um pagamento extraordinário de abono levou muitas pessoas a crer que seria de valor igual ao que já recebiam.

Esta semana, as famílias começaram a ser notificadas pela Segurança Social do pagamento e, ao constatar o valor, muitas discutiram o assunto nas redes sociais. Também o JN foi contactado por quem esperava receber mais dinheiro. É o caso de uma família cujos dois filhos têm direito a um abono de 157,75 euros, mas em cuja conta bancária entrarão 56 euros. O JN falou com outra família que, por norma, recebe cerca de 267 euros e, agora, terá direito a apenas 93 euros.