Abrunhosa diz que impor pastas às CCDR seria violar a sua autonomia

O Governo não está a falar a uma só voz sobre a orgânica interna futura das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR). Dias depois de a ministra da Agricultura ter garantido que a nova lei orgânica determinará que os diretores regionais de Agricultura se tornem vice-presidentes das CCDR, a ministra da Coesão Territorial apresentou outra versão: as áreas que cabem aos vices "dependerão de cada região", assegurou Ana Abrunhosa, no Porto.

No dia 11, em entrevista ao "Público", a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, tinha antecipado aquela que seria uma das novidades da futura lei orgânica das CCDR: a figura do diretor regional de Agricultura "deixa de existir e passa a ser um vice-presidente da CCDR", afirmou. No entanto, seria desmentida - por duas vezes - pela sua colega que tutela a pasta da Coesão Territorial.

Na noite de quinta-feira, durante um debate no Porto, no âmbito do ciclo "Portugal por Inteiro - Territórios de Futuro", Ana Abrunhosa destacou: "Não podemos, por um lado, dizer que [as CCDR] vão ser autónomas e, depois, dizer: "atenção, vão ser autónomas mas têm de ter um vice-presidente desta área e daquela"". A governante reforçou: "não é possível fazer-se assim e não vou fazer assim".