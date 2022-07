Abstenção do PSD tornará Montenegro na "versão dois de Rui Rio"

JN/Agências Hoje às 18:15 Facebook

Twitter

Partilhar

O líder do Chega manifestou-se esta terça-feira desiludido com a abstenção do PSD na votação da moção de censura ao Governo apresentada pelo seu partido, considerando que Luís Montenegro pode tornar-se na "versão dois de Rui Rio".

"Luís Montenegro levar a proposta de abstenção à bancada social-democrata é não só uma traição àquilo que ele próprio disse no congresso, como mostra que, provavelmente, vamos ter uma versão dois de Rui Rio", afirmou André Ventura em declarações aos jornalistas nos Passos Perdidos, na Assembleia da República.

Ventura lembrou que a decisão do novo líder social-democrata aconteceu "depois de críticas cerradas ao Governo, depois de ter dito que [o ministro das Infraestruturas e da Habitação] Pedro Nuno Santos tinha que sair e ser demitido, depois de ter dito que era preciso um novo Governo para Portugal e que este só tem conduzido o país à destruição".

Manifestando uma "enorme desilusão e frustração política" com o sentido de voto dos sociais-democratas, o líder do Chega disse esperar que, "nas próximas horas, não só os contactos entre os partidos, mas sobretudo a reconsideração daquilo que foi dito no congresso dos motivos e dos objetivos desta moção de censura - do sinalizar o cartão vermelho ao Governo - possam levar o PSD a reconsiderar" a sua decisão.

"Caso contrário, fica claro, como disse, que Luís Montenegro é apenas a versão dois de Rui Rio, e todos esperávamos uma oposição diferente a partir desta semana em Portugal, pelo que apelo a que o PSD ainda possa reconsiderar esta posição assumida e possamos amanhã [quarta-feira] mostrar juntos, à direita, um cartão vermelho à governação de António Costa", frisou.

O PSD anunciou esta terça-feira que irá abster-se na votação da moção de censura ao Governo apresentada pelo partido Chega e que será debatida na Assembleia da República na quarta-feira.