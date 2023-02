Abstenção permite fazer empréstimo de 15,3 milhões para Jornada da Juventude

Verba destina-se a obras do parque Tejo, rede ciclável, ponte ciclopedonal e parque de estacionamento.

Com 35 abstenções, 11 votos contra, seis pessoas ausentes da sala e 25 votos a favor foi aprovado, esta terça-feira, na Assembleia Municipal de Lisboa (AML) a contratação de um empréstimo de 15,3 milhões de euros para financiar a construção do parque Tejo/trancão, uma via ciclável, uma ponte ciclopedonal e um parque de estacionamento para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

O empréstimo já tinha sido aprovado pelo Executivo da Câmara lisboeta e tudo indicava que a votação seria pacífica na Assembleia Municipal. A votação nominal levou a que os deputados, um a um, revelassem o seu voto. Rosário Farmhouse, a presidente da AML, absteve-se assim como vários eleitos pela coligação que governa Lisboa.