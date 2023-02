Abusos: "Nunca pensei que um padre me pudesse fazer uma coisa daquelas"

Maria, nome fictício, tinha 17 anos quando foi abusada sexualmente por um padre que viu apenas uma vez. "Nunca tinha estado com ele, mas nunca pensei que um padre pudesse fazer uma coisa daquelas", recorda, sobre o episódio que manteve em segredo durante 22 anos. Quando ganhou coragem para denunciar à Comissão Diocesana, admite que esperava mais apoio e diz que foi apenas na Comissão Independente para o Estudo de Abusos Sexuais que se sentiu acolhida. Criou o site "Coração Silenciado" para que nenhuma vítima se sinta sozinha.

Corria o ano de 1997, quando Maria estava numa congregação religiosa para ser freira e começou a fazer uma formação semanal com um padre que não tinha ligação a esta instituição. "Miúda alegre e ativa", como se descreve na altura, nunca imaginou que acontecesse o que ainda hoje tem dificuldade em descrever. "Na hora de almoço, fui ter com o padre e pedi-lhe para me confessar e ele disse que era melhor encontrarmo-nos no final do dia da formação. E foi aí que isso aconteceu. Não esperava, muito menos vindo de um padre. Ainda por cima era jovem e bem parecido, uma pessoa bem formada".

Há três anos, conseguiu libertar-se de "um fardo" que carregou durante mais de duas décadas. "Já não aguentava mais viver com aquele segredo, estava a prejudicar-me há muitos anos". Decidiu denunciar, mas, admite, "se soubesse o que estava à minha espera não o tinha feito". "As pessoas que estão nas comissões diocesanas acabam por aumentar o nosso sofrimento quando vamos lá para tentar suavizá-lo e para que não haja futuras vítimas. Parecia que estavam a interrogar o culpado", lamenta, apelando ainda assim à denúncia. "Não serão todas assim, as pessoas devem denunciar".