Abusos sexuais afastaram pessoas da Igreja, reconhece D. José Ornelas

O bispo de Leiria-Fátima e presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) disse, na homília de domingo, no Santuário de Fátima, que "o tema dos abusos sexuais abalou a credibilidade da própria Igreja".

"O tema dos abusos sexuais tem abalado muitas pessoas, com grande eco nos órgãos de comunicação e, para muitos, abalou a credibilidade da própria Igreja", afirmou D. José Ornelas na missa da 90.ª peregrinação diocesana. No altar do santuário, o bispo de Fátima afirmou ainda que "muitas pessoas perderam mesmo o interesse de participar na vida da comunidade" mas que a Igreja tudo fará "para que estas situações não se repitam e para que as nossas comunidades sejam expressão de carinho verdadeiro e espaços seguros para o crescimento dos mais pequenos e mais necessitados de proteção e de ajuda".

"É preciso abrir os túmulos do faz de conta, do encobrimento. A abertura dos arquivos tem de significar abrir o coração à justiça, à reparação, à esperança", referiu o presidente da CEP, que diz reconhecer que a realidade dos abusos é importante e "significa não esconder nem se resignar ao mal".

"Procurar conhecer a realidade, exprime, antes de mais, que repudiamos esses maus procedimentos, que não são nem a generalidade nem o ser da Igreja, que somos nós todos", finalizou D. José Ornelas.