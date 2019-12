Acaba corte de 15,2% para profissões de desgaste rápido

Alexandra Figueira Hoje às 09:35 Facebook

A partir de janeiro, será eliminado o corte de 15,2% nas pensões de reforma de trabalhadores de pedreiras e lavarias das minas, devido à aplicação do fator de sustentabilidade. A proposta de diploma legal já foi enviada pelo Governo aos parceiros, incluindo o Bloco de Esquerda, que esteve na origem da antecipação da idade legal de reforma destes trabalhadores.

A 1 de janeiro de 2019, os trabalhadores das pedreiras e das lavarias das minas foram incluídos na lista das profissões de desgaste rápido que, "pelas especificidades e condições ambientais", são "especialmente penosas ou desgastantes". Passaram por isso a estar abrangidos pelo regime especial de acesso à pensão de velhice ou invalidez, que antecipa a idade da reforma em um ano por cada dois de serviço efetivo (com o limite de 50 anos de idade).

Ao abrigo deste regime, os trabalhadores podem reformar-se antes da idade prevista no regime geral (em 2020 será aos de 66 anos e 5 meses) e sem sofrer o corte no valor da pensão de 0,5% por cada mês antecipado. Mas sofrem o corte do fator de sustentabilidade, criado para adaptar as reformas à subida da esperança média de vida. Este ano, o fator de sustentabilidade implica um corte de 14,7%; em 2020, sobe para 15,2%.