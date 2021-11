Acaba intervalo de 14 dias para toma de vacinas contra a gripe e a covid

Joana Amorim Hoje às 15:29 Facebook

Direção-Geral da Saúde atualizou norma esta sexta-feira. Utente pode optar por administração em dias diferentes com qualquer intervalo

A Direção-Geral da Saúde (DGS) atualizou, nesta sexta-feira, a norma relativa à vacinação em curso contra a gripe e a covid-19, acabando com a obrigatoriedade de um intervalo de 14 dias entre toma das referidas inoculações, quando o utente optar por não as tomar em simultâneo. De acordo com o documento, "o utente pode optar por uma administração em dias diferentes (com qualquer intervalo)".

Até agora, os utentes que optassem por tomar as vacinas em dias diferentes tinham que esperar, no mínimo, 14 dias "em relação à administração da vacina contra a covid-19". Recomendação esta, vincava a DGS, que poderia "ser alterada em função da evolução do conhecimento científico". O que veio nesta sexta-feira a acontecer, com o fim daquele intervalo.

Portugal tem neste momento em curso a campanha de co-vacinação contra a gripe e a covid. Nesta manhã, as autoridades de saúde revelaram que a terceira dose contra a covid-19 foi administrada a 450 mil portugueses, enquanto a da gripe, entre SNS e farmácias, chegou a um milhão de utentes.

Para acelerar o processo, neste fim de semana os centros de vacinação vão estar abertos para que as pessoas com mais de 80 anos de idade que assim o queriam se vacinem contra a gripe e a covid sem necessidade de marcação. Os horários podem ser consultados no site da DGS. Atualmente, está também aberto o pedido de agendamento online para os maiores de 70 anos. O objetivo das autoridades de saúde é chegar a 19 de dezembro com toda a população acima dos 65 anos imunizada.